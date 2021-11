Basket giovanile, la Pieffe 2.015 Under 19 si impone anche a Cesenatico

Un altro successo per l'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.'15, che ha vinto sul campo di Cesenatico, ottenendo il secondo "hurrà" in altrettante gare di campionato. Ottima la prestazione di Ndour, che ha realizzato 21 dei 73 punti messi a segno dalla Pieffe 2.015. La squadra di coach Grison (assistente Abbondanza) ha concesso agli avversari 65 punti. Non c'è stata storia sin dal primo quarto, quando i biancorossi hanno subito messo tra se ed i padroni di casa ben 13 punti di distacco (8-21). Il secondo quarto è stato chiuso col punteggio di 24 a 36, mentre nel terzo Pieffe 2.015 sempre in controllo (48-58). Hanno timbrato il tabellino anche Borciu 7, Monticelli 4, Serra 6, Bandini 13, Guardigli 13, Stoica 2 e Sampieri 7. Si torna in campo lunedì prossimo nella sfida casalinga contro la Fortitudo Pallacanestro Bologna.