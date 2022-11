Basket giovanile, la tripla di Errede regala la vittoria dell’Under 17 sul campo di San Lazzaro

Sono scese in campo tutte le squadre del gruppo “Eccellenza” della Pallacanestro Forlì 2.015: lunedì sera l’Under 19 ha battuto in casa Roseto, che aveva gli stessi punti in classifica, al termine di una partita giocata con personalità e determinazione. Sabato, invece, il successo dell’Under 17 sul campo di San Lazzaro è arrivato con la tripla decisiva di Errede all’ultimo secondo, dopo una gara che è stata in equilibrio per tutti i 40 minuti: vittoria e primo posto in classifica. Sconfitta invece per l’Under 15, che cede in casa contro Cervia/Cesenatico.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlí – Roseto 83-66 (24-16; 44-29; 57-48)

Forlì: Borciu 19, Munari 18, Zilio 5, Moretti 17, Giosa, Benzoni 16, Bellini 2, Mustapha 2, Palazzi, Lombini, Pinza 4, Ercolani.

All. Grison Ass. Gandolfi – de Mita.

La classifica: Pesaro 12; Forlì 10; Lanciano, Metauro Fossombrone, Roseto 8; Cab Stamura Ancona, Virtus Siena 6; Bramante Pesaro, BSL San Lazzaro, Angels Santarcangelo 4; Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

BSL-Unieuro Forlì 63-64 (23-16; 36-36; 51-51)

Forlì: Pinza 21, Sanviti 6, Lombini 9, Giosa 11, Mustapha 6, Rosi, Berluti 2, Fini 3, Ercolani 1, Gardini, Errede 5.

All. Gandolfi Ass. de Mita-Abbondanza

La classifica: Forlì, Stars Bologna 10; San Lazzaro, S.G. Fortitudo, International Imola 8; Pol 2000 Cesenatico 6; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 2; Angels Santarcangelo 0.

Under15 Eccellenza

Unieuro Forlì – Cesenatico 79-93 (18-24; 32-54; 51-74)

Forlì: Manoni, Plachesi 5, Bartoletti 8, Zoli 4, Giudici 19, Bronzi 2, Tamburello, Naldini, Monti 6, Saragoni 6, Apparuti 8, Mantovani 21.

All: Grison. Ass: Mazzotti, de Mita, Abbondanza.

La classifica: San Lazzaro 10, Pol. 2000 Cesenatico, Rimini, Stars Bologna 6; Compagnia dell’Albero Ravenna, Cestistica Argenta 4; Forlì, Raggisolaris Faenza 2; Fortitudo 103 0.