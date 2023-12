Basket giovanile, ok l'Under 15 contro la S.G. Fortitudo, Doppio ko per l'Under 17

Con l'Under 19 ferma per la sosta e spettatrice di alcuni recuperi che hanno rimodellato la classifica, sono scese in campo l'Under 15, vittoriosa nel derby contro la S.G. Fortitudo e la Under 17, che nella poule nazionale ha invece perso sul campo di Ferrara dopo la sconfitta patita a Fidenza.

Under 19 Eccellenza

La classifica alla 11esima giornata

Victoria Libertas Pesaro 20, Unieuro Forlì 18, Cab Stamura Ancona 16, Roseto Academy 14, Unibasket Lanciano* 14, , RBR Angels 12, Fortitudo 103 Academy 12, Virtus Bologna 10, Perugia Basket* 4, Stars Basket Bologna 4, Pall. Colleferro 4, Bramante Basket 2. *Una partita in meno.

Under 17 Eccellenza - Poule Nazionale

Vis 2008 Ferrara - Unieuro Forlì 70 - 49 (19 - 10, 34 - 26, 55 - 36)

Zotti 2, Ercolani 13, Cangini 4, Georgescu, Bonomi, Della Chiesa 2, Mantovani 4, Berluti 6, Bassi 6, Pedrotti 6, Osayomwanbo 4, Gardini 2. All. Gandolfi. Ass. Demita, Pillastrini, Abbondanza

Fulgor Fidenza - Unieuro Forlì 76 - 65 (14 - 11, 32 - 21, 54 - 44)

Zotti 6, Ercolani 15, Cangini, Georgescu 2, Bonomi 13, Della Chiesa 1, Mantovani, Berluti 5, Bassi 3, Pedrotti 14, Osaymwanbo, Gardini 8. All. Gandolfi. Ass. Demita, Pillastrini, Abbondanza

La classifica alla seconda giornata

Vis 2008 Ferrara 4, Pol. Pontevecchio Bologna 2, Pall. 2014 Fulgor Fidenza 2, Unieuro Forlì 0.

Under 15 Eccellenza

S. G. Fortitudo - Unieuro Forlì 90 - 96 (31-28; 45-53; 69-74)

Grandini 2, Zotti 24, Pasini 2, Sirri, Gondoni D, Russo 3, Capacci 2, Bacchilega 2, Mantini 2, Bonomi 44, Rusticali 11, Clabacchi 4. All.: Grison. Ass.: Mazzotti, Abbondanza

La classifica alla 11esima giornata

Insegnare Basket Rimini 22, BSL San Lazzaro 20, Unieuro Forlì 16, S.G. Fortitudo 16, Reggio Emilia* 16, Virtus Bologna* 14, Fidenza* 10, Modena Basket 8, Raggisolaris Academy 8, VIS 2008 Ferrara* 6, International Basket Imola 4, Fortitudo 103 Academy* 2, Benedetto 1964 Cento** 2,. Pol. Giovanni Masi* 2. *Una partita in meno, ** Due partite in meno.