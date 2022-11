Basket giovanile, ok le Under 17. Ko per un punto a Santarcangelo per l’Under 19 Eccellenza

Esordio vincente in campionato per l’Under 17 Gold della Pallacanestro Forlì 2.015, così come arriva la vittoria dell’Under 17 Eccellenza che mantiene la testa della classifica. Sconfitta, invece, per l’Under 19 Eccellenza che cede il passo sul campo del Santarcangelo, di un punto, nel finale.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Santarcangelo -Unieuro Forlì 83-82 (13-21; 42-43; 66-61)

Forlì: Bandini 15, Borciu, Zilio 14, Moretti 19, Benzoni 20, Munari 6, Pinza 5, Palazzi, Bellini 3, Errede.

All Grison Ass Gandolfi – de Mita

La classifica: Pesaro 12; Forlì 10, Metauro Fossombrone 10; Lanciano, Roseto 8; Cab Stamura Ancona, Virtus Siena, BSL San Lazzaro, Angels Santarcangelo 6; Bramante Pesaro, 4; Perugia 2, Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlì – Stars Bologna 82-63 (18-19; 46-35; 63-53)

Forlì: Pinza 19, Sanviti 6, Lombini 21, Giosa 4, Mustapha 9, Fini 8, Ercolani 6, Berluti 3, Rosi 2, Errede 4

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza

La classifica: Forlì 12, Stars Bologna, San Lazzaro 10; S.G. Fortitudo, Pol 2000 Cesenatico, International Imola 8; Cestistica Argenta, Compagnia dell’Albero RA 2; Angels Santarcangelo 0.

Under17 Gold

Unieuro Forlì 64 – 54 Benedetto Cento 64-54 (20-17; 40-35; 52-45)

Forlì: Mariuzzo 9, Balistreri 13, Mazzoni, Lolli 10, Bassi 5, Rambelli, Fiorini 2, Spagnoli 5, Zoli 2, Poni 14, Bergantini 4.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti.