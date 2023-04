Basket giovanile, Pinza 32 punti e Bassi 30: vittorie per l'Under 17 Eccellenza e Gold

Bilancio di due vittorie e una sconfitta per le giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015 nell’ultima settimana. Arriva il secondo successo per l’Under 17 Eccellenza nella fase Interregionale: i biancorossi hanno battuto in casa College Borgomanero, al termine di una sfida approcciata bene fin dai primi minuti e condotta fino al termine col punteggio di 97 a 61. Nel tabellino spiccano i 32 punti di Pinza. Bella vittoria dell’Under 17 Gold sul campo di Faenza dopo una gara combattuta conclusa col punteggio di 76 a 84 (ben 30 punti per Bassi), mentre arriva la sconfitta per l’Under 15 Eccellenza contro Ravenna col punteggio di 99 a 80, in una gara rimasta in equilibrio fino al terzo quarto.

Il tabellino

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlí- College Borgomanero 97-61 (29-20; 50-30; 75-45)

Forlì: Pinza 32, Sanviti 9, Lombini 21, Errede 21, Poni 2, Ercolani 9, Gardini ne, Berluti, Rosi ne, Giudici, Bassi 3, Mantovani.

All. Gandolfi Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

La classifica: Pall. Brescia 10, Scaligera Verona 6, Forlì 4, Blu Orobica Bergamo, Pall. Reggiana 4, College Borgomanero 0.

Under 17 Gold

Faenza – Unieuro Forlì 76-84 (18-13; 29-31; 48-51)

Forlì: Valentini 5, Balistreri 12, Mazzoni, Bassi 30, Coralli 13, Malaguti 12, Rambelli, Fiorini, Spagnoli 6, Accorsi 4, Zoli 2, Lecci.

All. Ruggeri Ass. Mazzotti, Abbondanza.

La classifica: Basket 2005 Cesena 32, Basket Riccione 30; Castel San Pietro 26; Raggisolaris Academy 24; Ozzano 22; BSL S. Lazzaro 20; International Imola 18, Forlì 14, Titano San Marino, AICS Junior Forlì 12; Scuola Basket Ferrara 8; Benedetto 1964 Cento 4.

Under15 Eccellenza

Ravenna – Unieuro Forlì 99-80 (21-23; 47-41; 66-65)

Forlì: Manoni, Plachesi 5, Mantovani 24, Ravaioli 2, Bartoletti 9, Tassiello, Giudici 20, Tamburello 7, Stefan 1, Zattoni 8, Naldini, Monti 4.

All. Grison Ass. Mazzotti, Abbondanza.

La classifica: Progresso Happy Basket 6; Ravenna, International Imola 4; Stars Bologna, Forlì 0.