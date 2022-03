Basket giovanile, poker di vittorie per i ragazzi della OneTeam

Quattro partite e quattro vittorie per i ragazzi della OneTeam, nelle gare giocate nell’ultima settimana. L’Under 17 Eccellenza ha sconfitto il Cervia-Cesenatico trascinata da Pinza (15 punti), Minari (14) e Borciu (10), mantenendo la testa della classifica. Hurrà anche per l'Under 15 Eccellenza contro il Parma Basket Project (sugli scudi Ercolani con 21 punti), mentre l’Under 16 Gold ha centrato una doppietta con due partite vinte in due giorni, prima contro la Virtus Imola e poi in trasferta contro la Vis Ferrara, mantenendo sei punti di vantaggio sulla Polisportiva Cesenatico.

I tabellini

Under 17 Eccellenza

Cervia/Cesenatico – OneTeam 72 -77 (20-15; 34-44; 51-66)

OneTeam: Borciu 10, Rosi, Casadei 11, Errede, Sanviti 8, Pinza 15, Balistreri, Munari 14, Giosa 4, Poni 2, Lombini 9, Mustapha 4. All: Gandolfi. Ass: Abbondanza

Classifica Under 17 Eccellenza

OneTeam 26 (13-1); J.B. Ravenna 20 (10-4); Fortitudo BO 16 (8-6); Pol. 2000 Cesenatico 12 (6-7); BSL San Lazzaro 12 (6-7); Basket Santarcangelo 12 (6-7); International Imola 8 (4-10); Baskers Forlimpopoli 2 (1-12).

Under 16 Gold

OneTeam Forlì – Virtus Imola 57 – 28 (14-10; 27-18;51-23) – Giocata 16/03

OneTeam: Ercolani 6, Lolli, Poni 6, Bergantini, Balistreri 2, Gardini 5, Giosa 11, Guardigli 12, Mariuzzo 6, Mazzoni, Bassi 9.

All: Gandolfi. Ass: Mazzotti

Vis Ferrara – OneTeam Forlì 72 – 88 (17-30; 31-47; 56-64) – Giocata 15/03

OneTeam: Rosi 7, Mariuzzo 8, Errede 11, Pinza 11, Mustapha 14, Balistreri 2, Mazzoni 2, Giosa 6, Poni, Guardigli 2, Lombini 6, Sanviti 19.

All: Gandolfi

Classifica:

OneTeam Forlì 26 (13-1), Pol. Cesenatico 20 (10-1), Argenta 18 (9-4), Cesena 2005 18 (9-3), Riccione 14 (7-6), Vis Ferrara 14 (7-6), Stella Rimini 10 (5-9), Titano S. Marino 6 (3-12), Castel S.Pietro 4 (2-10), Virtus Imola 0 (0-14).

Under 15 Eccellenza

OneTeam Forlì – Parma Basket Project 92 – 56 (31-8; 51-20; 60-43) – Giocata 12/03

OneTeam: Gardini 5, Ercolani 21, Lolli 19, Bassi 2, Coralli 17, Malaguti 5, Rambelli 2, Fiorini 6, Spagnoli 4, Bergantini 8, Lecci 3, Saragoni. All: Ruggeri. Ass: Mazzotti

Classifica Under 15 Eccellenza:

Pol. Cesenatico 32 (16-2), Virtus BO 32 (16-2), BSL San Lazzaro 26 (13-3), Compagnia dell’Albero 24 (12-6), Pall Reggiana 22 (11-7), OneTeam Forlì 20 (10-5), Pol. Pontevecchio 18 (9-7), Vis 2008 FE 14 (7-10), Fulgor Fidenza 10 (5-13); Fortitudo BO 6 (3-15); Piacenza Club 2 (1-15); Parma Basket Project 0 (0-18).