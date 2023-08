Basket giovanile, prende forma il nuovo progetto dei Baskers: una fucina di oltre 500 atleti

Prende forma un nuovo progetto cestistico che coinvolge Junior Ca’ Ossi Basket, Baskérs Forlimpopoli e Artusiana Basket Forlimpopoli. Un movimento che coinvolgerà ben 500 bambini, suddivisi in 14 squadre oltre a tutta l’attività che concerne il settore minibasket. A capo del progetto tecnico è stato coinvolto coach Alessandro Tumidei che, come noto, oltre ad essere il direttore tecnico sarà anche capo allenatore dei Baskérs impegnati dal 30 settembre nel campionato di serie C.