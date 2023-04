Basket giovanile, prestigioso risultato per l'Under 19 Eccellenza della Pieffe 2.015 al Jit Lissone

Gli Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 sono stati impegnati al Jit Lissone, uno dei tornei più prestigiosi per la categoria e che ha visto la partecipazione di squadre di spessore provenienti da tutto il mondo. I biancorossi hanno chiuso al quarto posto perdendo solo di 2 punti contro la forte College Borgomanero la finale per la medaglia di bronzo. S tratta di un grande risultato, considerando il livello delle altre partecipanti. Dopo la prima giornata (sconfitta contro Cividale, poi finalista, e vittoria contro Mena Academy Dubai), si ha avuto accesso alla “Seconda Fase” dove, le due vittorie di prestigio contro Toronto United e Borac Cacka, hanno permesso di chiudere al secondo posto.

La formula del torneo prevedeva che la prima squadra classificata dei due gironi della “Seconda Fase”, accedesse alla finale per il primo posto, mentre la seconda classificata, a quella per il terzo-quarto posto: e così, il torneo è stato vinto da Team Ohio che ha battuto Cividale in finale, terza Borgomanero, quarta Forlì. Sono scesi in campo anche i ragazzi dell’Under 15 Eccellenza al torneo di Cuneo, chiuso al settimo posto.

FINALE TERZO/QUARTO POSTO – Giocata lunedì

College Borgomanero – Unieuro Forlí 71-69 (11-21/30-40/51-51)

Forlì: Moretti , Errede 3, Zilio , Palazzi , Borciu 8, Bandini 21 (10 ast 11 rimb), Pinza 5, Munari 8, Benzoni , Galarza 2, Ndour 15 (16 rimb), Conte 7.

All. Grison. Ass. Gandolfi, de Mita.

SECONDA FASE – Giocate domenica

Forlí-Toronto United 92-84 (28-18; 45-34; 71-57)

Forlì: Moretti 2, Errede 2, Zilio, Palazzi, Borciu 11, Bandini 12, Pinza 6, Benzoni 10, Galarza, Ndour 10, Conte 19, Munari 20.

All. Grison. Ass. Gandolfi, de Mita.

Unieuro Forlí- Borac ?a?ak 77-72 (21-19; 39-39; 60-61)

Forlì: Moretti , Errede 2, Zilio 9, Palazzi , Borciu 4, Bandini 21, Pinza , Munari 16, Benzoni 6, Galarza, Ndour 3, Conte 16.

All. Grison. Ass. Gandolfi, de Mita.

GIRONE D – Giocate sabato

Unieuro Forlí-Mena Dubai 90-46

Forlì: Moretti 7, Errede 5, Zilio 17, Palazzi 2 Borciu 2, Bandini 14, Pinza 9, Benzoni 13, Galarza 1, Ndour 8, Conte 12.

All. Grison. Ass. Gandolfi, de Mita.

UEB Cividale-Unieuro Forlí 54-47 (15-9/23-21/33-35)

Forlì: Moretti 3, Errede 2, Zilio 1, Palazzi, Borciu 8, Bandini 4, Pinza, Benzoni 6, Galarza, Ndour 3, Conte 20.

All. Grison. Ass. Gandolfi, de Mita.

CLASSIFICA FINALE

1 Team Ohio

2 UEB Cividale

3 College Borgomanero

4 Pall. Forlì

5 Toronto United

6 Bayern Monaco

7 KK Borac

8 KK Rijeka

9 Aurora Desio

10 USK Praga

11 Apl Lissone

12 MENA Ac. Dubai

Under 15 Eccellenza

Marostica – Forlì 77 – 67 (34-32)

Forlì: Destiny 14, Bajardo 4, Saragoni 4, Plachesi 6, Mantovani 15, Ravaioli 12, Bartoletti, Giudici 2, Zattoni 8, Rusticali, Giuseppe 2, Apparuti.

All. Grison. Ass. Abbondanza.

Forlì – CGS 64 – 66 (32 – 31)

Forlì: Giuseppe 2, Destiny 4, Bajardo 8, Saragoni 1, Plachesi, Mantovani 16, Ravaioli 5, Bartoletti 2, Tassiello 17, Giudici 6, Apparuti 3, Musacchi, Rusticali.

Forlì- Farigliano 61 – 65 (29-27)

Forlì: Destiny, Bajardo 7, Saragoni, Plachesi 2, Mantovani 11, Ravaioli 4, Tassiello 18, Giudici 16, Apparuti, Zattoni 3, Bartoletti, Musacchi, Osayomwanbo, Rusticali.

All. Grison. Ass. Abbondanza.

Finale 7/8 posto

Forlì- Mazara 79 – 42 (43 – 20)

Forlì: Destiny 8, Saragoni 2, Ravaioli 5, Musacchi 5, Apparuti, Osayomwanbo 10, Bajardo, Plachesi 12, Mantovani 8, Bartoletti 1, Tassiello 6, Giudici 7, Zattoni 11, Rusticali 4.

All. Grison. Ass. Abbondanza.