Basket giovanile, quattro hurrà su cinque: e l'Under 17 Eccellenza vola al secondo posto della "Fase interregionale"

Doppia importantissima vittoria dell’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che batte per due volte Reggio Emilia nel “back-to-back” disputato tra sabato e martedì sera. Si tratta di successi che permettono di agganciare il secondo posto in classifica nel girone della “Fase interregionale” e di staccare proprio i reggiani in classifica, che vede Brescia in testa con 14 punti davanti a Forlì e Verona con 8 (seguono Bergamo con 6, Reggio Emilia con 4 e Borgomanero con 2). Nel match dell'andata Pinza si è distinto con ben 24 punti, mentre al ritorno Ercolani è stato il top-score con 18 punti. Vincono anche l'Under 15 Eccellenza e Under 17 Gold, in una settimana chiusa con quattro vittorie in 5 partite.

I tabellini

Under 17 Eccellenza

Pall. Reggiana – Unieuro Forlì 60-77 (18-27; 28-46; 43-63) – Giocata sabato 29

Forlì: Pinza 24, Poni 4, Sanviti 14, Lombini 12, Errede 8, Berluti 7, Ercolani 7, Gardini, Giosa 1, Rosi ne, Giudici ne.

All. Gandolfi Ass. Grison, De Mita, Abbondanza.

Unieuro Forlì – Pall. Reggiana 86-66 (27-15;50-30;70-54) – Giocata martedì 02

Forlì: Pinza 11, Poni 6, Sanviti 5, Lombini 17, Mariuzzo ne, Berluti 8, Ercolani 18, Gardini 6, Giosa 11, Rosi 4 Giudici.

All. Gandolfi Ass. Grison, De Mita, Abbondanza.

La classifica: Pall. Brescia 14, Forlì 8; Scaligera Verona 8, Blu Orobica Bergamo 6, Pall. Reggiana 4, College Borgomanero 2.

Under 17 Gold

Unieuro Forlì – Cesena 53 – 80 (14-21; 30-53; 41-66)

Forlì: Valentini 2, Balistreri 8, Lolli 9, Bassi 11, Coralli 6, Malaguti 2, Rambelli 2, Spagnoli 5, Accorsi 2, Zoli, Bergantini, Lecci 6.

All. Ruggeri Ass. Mazzotti.

Castel S. Pietro – Unieuro Forlì 49 – 55 (10-12; 24-23; 34-40)

Forlì: Valentini 2, Balistreri 6, Mazzoni, Lolli 8, Bassi 19, Coralli 7, Malaguti 5, Fiorini, Spagnoli, Accorsi, Bergantini 8, Lecci.

All. Ruggeri Ass. Mazzotti.

La classifica: Basket 2005 Cesena 38, Basket Riccione 32; Castel San Pietro 28; Raggisolaris Academy 26; Ozzano 24; BSL S. Lazzaro 22; International Imola 20, Forlì 16, Titano San Marino, AICS Junior Forlì 14; Scuola Basket Ferrara, Benedetto 1964 Cento 8.

Under15 Eccellenza

International Imola – Unieuro Forlì 53 – 69 (15-17; 30-34; 42-53)

Forlì: Saragoni, Manoni, Plachesi 6, Ravaioli 11, Tassiello 25, Zoli, Giudici 11, Musacchi 8, Tamburello, Stefan 6, Apparuti, Naldini 2.

All. Grison Ass. Mazzotti, Abbondanza.

La classifica: Progresso Happy Basket 10; Stars Bologna 8; Ravenna 6; International Imola 4; Forlì 2.