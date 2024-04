Basket giovanile, sconfitta di misura per l'Under 17 contro Borgomanero

Squadre nuovamente in campo nei rispettivi campionati dopo la sosta di Pasqua dedicata ai tornei internazionali. Perde in casa di misura l’Under 17 contro Borgomanero. Decisivo il break ospite nella seconda parte di match. La reazione biancorossa arriva troppo tardi ed il sorpasso decisivo sfuma all’ultimo possesso. Doppio impegno invece per l’Under 15, che vince contro Fidenza ma cede d’un soffio contro la S.G. Fortitudo.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlì - College Borgomanero 66 - 67 (16-11; 30-20; 45-41)

Tabellino: Zotti 14, Ercolani 9, Cangini, Casali 10, Della Chiesa 7, Giudici 2, Berluti 4, Bassi 3, Pedrotti 3, Cosma, Osaymwanbo 4, Mustapha 10. All. Gandolfi. Ass. De Mita, Pillastrini, Abbondanza

Classifica Girone H - 7^ Giornata

Reyer Venezia 12, College Basket Borgomanero 10, Pall. Varese 8, Unieuro Forlì 6, Basket 1958 Mestre 6, PGS Auxilium Genova 0.

Under 15 Eccellenza

Unieuro Forlì - Fulgor Fidenza 87 - 51 (23-17; 57-36; 70-41)

Castagnoli, Grandini 8, Gimelli 3, Zotti 15, Pasini, Sirri 9, Russo 3, Gondoni D, Dall’Agata 4, Bacchilega 11, Rusticali 21, Clabacchi 13. All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza.

Unieuro Forlì 66 - 69 S.G. Fortitudo (21-12; 40-31; 52-50)

Castagnoli, Grandini 8, Gimelli 4, Zotti 19 (+14 rimb.), Pasini, Sirri 5, Russo, Dall’Agata, Capacci, Bacchilega 9, Rusticali 12, Clabacchi 9. All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza.

Classifica alla 11^ Giornata di ritorno

Insegnare Bk Rimini* 44, BSL San Lazzaro 42, Pall. Reggiana 38, Virtus Bologna 36, S.G. Fortitudo 36, Unieuro Forlì 32, Vis 2008 Ferrara 18, Raggisolaris Academy Faenza* 18, Fulgor Fidenza 16, Modena Basket* 14, Benedetto 1964 Cento* 14, Pol. G.Masi Casalecchio 12, International Imola 8, Fortitudo103 Academy 4. *Una partita in meno.