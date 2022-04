Basket giovanile, seconda di "Fase Nazionale": l'Under 19 Eccellenza batte la Vis Ferrara

Vince l’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che nella seconda giornata della “Fase Nazionale” ha la meglio sulla Vis Ferrara. Ottimo impatto della gara per i ragazzi biancorossi che, grazie alla difesa e ad un attacco concreto, chiudono avanti 23-9 il primo quarto: da lì in avanti, sono poi bravi a mantenere il vantaggio, anche con ampio margine, e portare a casa il secondo successo in altrettante gare giocate nella “Fase Nazionale”. I punti ottenuti in questa fase si vanno a sommare a quelli conquistati nella prima fase negli scontri diretti contro le avversarie ritrovate in questo girone. La classifica vede Santarcangelo con 16, punti, poi Fidenza e Vis Ferrara con 10, Forlì con 8, Virtus Bologna con 6 e Reggiana, Ravenna, BSL S. Lazzaro con 4.

Il tabellino

Pallacanestro 2.015 Forlì – Vis Ferrara 76 – 56 (23-9; 48-22; 62-36)

Forlì: Ndour 8, Stoica 4, Zambianchi 16, Serra 3, Monticelli, Bellini, Bandini 16, Bassi 10, Maltoni, Sampieri 9, Benzoni 8, Guardigli 2.

All: Grison. Ass: Abbondanza, Mazzotti.