Basket giovanile, splendida vittoria in rimonta al Villa Romiti dell'Under 19 contro Roseto

Splendida vittoria dell'Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 contro la Roseto Academy col punteggio di 79 a 72, con quattro giocatori in doppia cifra. A trascinare i ragazzi di coach Grison i 20 punti di Borciu, i 17 di Munari e Zilio ed i 16 di Bellini. Dopo aver incassato un break importante nel terzo quarto, i biancorossi sono rientrati nel match, riuscendo poi a sorpassare e battere Roseto fra le mura amiche del VillaRomiti. Segnano invece il passo l'Under 17 a Borgomanero, ko col punteggio di 80 a 54, e l'Under 15 a Reggio Emilia, caduta in terra emiliana 90 a 72.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì - Roseto Academy 79 - 72 (23-26; 35-40; 55-59)

Tabellino: Ercolani 3, Sanviti 2, Baldisserri, Bellini 16, Munari 17, Borciu 20, Casadei 2, Gobbo, Zilio 17, Errede, Galarza 2, Mariuzzo. All. Grison Ass. De Mita - Abbondanza

Classifica alla ottava giornata di ritorno

VL Pesaro 34, Cab Stamura Ancona* 30, Unieuro Forlì* 24, Roseto Academy 22, Unibasket Lanciano* 22, RBR Angels 20, Fortitudo103 Academy 16, Virtus Bologna* 16, Stars Basket Bologna* 12, Bramante Basket** 10, Perugia Basket* 8, Pall. Colleferro 6.

*Una partita in meno. **Due partite in meno

Under 17 Eccellenza

College Borgomanero - Unieuro Forlì 80 - 54 (14-15, 36-28, 69-39)

Tabellino: Ercolani 11, Cangini, Georgescu 4, Casali 12, Bonomi 8, Della Chiesa 2, Mantovani 3, Giudici 4, Lolli, Berluti 2, Cosma 2, Osaymwanbo 6. All. Gandolfi. Ass. De Mita, Pillastrini, Abbondanza

Classifica Girone H - Seconda Giornata

Unieuro Forlì 2, College Basket Borgomanero 2, Reyer Venezia* 2, Pall. Varese* 2, Basket 1958 Mestre 2, PGS Auxilium Genova 0.

*Una partita in meno.

Under 15 Eccellenza

Reggio Emilia - Unieuro Forlì 90 - 72 (22-24; 44-35; 65-58)

Tabellino: Grandini, Gimelli, Zotti 36, Pasini 3, Sirri, Russo 4, Gondoni J, Dall’ Agata, Capacci 2, Bacchilega, Rusticali 15, Clabacchi 12. All.: Grison. Ass.: Mazzotti, De Mita, Abbondanza

Classifica alla sesta Giornata di ritorno

Insegnare Bk Rimini** 32, BSL San Lazzaro 32, Virtus Bologna 30, S.G. Fortitudo 28, Pall. Reggiana* 26, Unieuro Forlì** 22, Fulgor Fidenza** 16, Vis 2008 Ferrara 14, Raggisolaris Academy Faenza*** 12, Benedetto 1964 Cento** 10, Modena Basket 10, International Imola 8, Fortitudo103 Academy*** 4, Pol. G.Masi Casalecchio*** 4.

*** Tre partite in meno **Due partite in meno *Una partita in meno.