Basket giovanile, tris di vittorie per la Pallacanestro Forlì. Doppio hurrà contro la Fortitudo

Continua a raccogliere punti e a generare sempre più seguito l’Under 19 Eccellenza, che davanti ad un pubblico sempre più numeroso e caloroso, al VillaRomiti ha aperto la settimana con una vittoria sontuosa sulla Fortitudo Bologna. I biancorossi hanno superato quota 100, superando i felsinei col punteggio di 102 a 82, trascianati dai 21 di Zilio e Munari, i 15 di Pinza ed i 13 di Errede. In precedenza, stesso avversario, stesso esito, ma questa volta in trasferta, per l’Under 15, corsara col punteggio di 91 a 75 (spiccano i 28 di Zotti). Ha staccato infine il referto rosa anche l’Under 17, passata sul campo dell’International Imola dopo un tempo supplementare col punteggio di 70 a 65 (in doppia cifra Bonomi con 25, Georgescu con 13 ed Ercolani con 10).

Under 19 Eccellenza

Unieuro Forlì - Fortitudo Bologna 102 - 82 (25-25; 52-47; 79-64)

Pinza 15, Sanviti 6, Bellini 9, Munari 21, Borciu 6, Casadei 4, Gobbo 5, Giosa, Zilio 21, Errede 13, Galarza 2, Mariuzzo. All.: Grison. Ass.: De Mita, Mazzotti, Abbondanza

La classifica alla 10^ giornata

Unieuro Forlì 16, Victoria Libertas Pesaro* 16, Unibasket Lanciano 14, Cab Stamura Ancona* 14, RBR Angels 12, Fortitudo103 Academy 12, Roseto Academy 12, Virtus Bologna* 8, Perugia Basket 4, Stars Basket Bologna 4, Pall. Colleferro 4, Bramante Basket* 0. *Una partita in meno

Under 17 Eccellenza

International Imola – Unieuro Forlì 65 - 70 dts (7-19; 26-27;40-51; 61-61)

Ercolani 10, Cangini, Georgescu 13, Bonomi 25, Dellachiesa 2, Mantovani, Lolli, Berluti 7, Bassi 3, Pedrotti 8, Osaymwanbo, Gardini 2. All. Gandolfi. Ass. Demita, Pillastrini, Abbondanza

La classifica alla 8^ giornata

Unieuro Forlì 14, BSL San Lazzaro 14, International Basket Imola 8, Compagnia Ravenna* 2, Cestistica Argenta* 0. *Una partita in meno

Under 15 Eccellenza

Fortitudo Bologna - Unieuro Forlì 71 - 95 (16-23; 34-50; 50-74)

Castagnoli 2, Gimelli 7, Zotti 28, Pasini 1, Sirri 10, Russo 13, Gondoni J., Dall’Agata 4, Capacci 7, Bacchilega 13, Rusticali 4, Clabacchi 6. All.: Grison Ass.: Mazzotti, Abbondanza

La classifica alla 9^ giornata

Insegnare Basket Rimini 18, BSL San Lazzaro 16, S.G. Fortitudo 14, Reggio Emilia 14, Unieuro Forlì 12, Virtus Bologna 12, Fidenza 10, VIS 2008 Ferrara 6, Modena Basket 6, Raggisolaris Academy 6, International Basket Imola 4, Fortitudo 103 Academy* 2, Benedetto 1964 Cento 2,. Pol. Giovanni Masi* 2. *Una partita in meno.