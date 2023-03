Basket giovanile, una vittoria ed una sconfitta per l’Under 17 Gold. Ko anche l'Under 19

Una vittoria ed una sconfitta per l’Under 17 Gold, mentre l’Under 19 è uscita ko dal match contro Bramante Pesaro. Questo il bilancio delle giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015. Settimana di riposo dalle sfide di campionato per l’Under 17 Eccellenza, che è attesa da un doppio impegno nei prossimi giorni: mercoledì in campo al Villa Romiti (ore 18.30) contro Verona, e domenica trasferta a Bergamo (ore 18:00).

Il tabellino

Under 19 Eccellenza

Bramante Pesaro – Unieuro Forlí 80-73 (20-17; 44-32; 63-51)

Forlì: Bandini 7, Munari 4, Borciu 18, Zilio 5, Benzoni 14 , Bassi 6, Bellini 11, Errede, Moretti 8, Palazzi, Berluti, Pinza.

All. Grison Ass. Gandolfi- de Mita.

La classifica: Pesaro 42; Virtus Siena 30; Forlì 26, Cab Stamura Ancona 26; Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro 24; Virtus Roseto 22; BSL San Lazzaro 18; Lanciano 16; Metauro Fossombrone 14; Perugia 6; Umbertide 0.

Under 17 Gold

Unieuro Forlì – Titano S. Marino 59-40 (19-9; 32-25; 47-34) – Giocata 22/03/2023

Forlì: Valentini, Balistreri 2, Mazzoni, Lolli 2, Bassi 16, Coralli 9, Malaguti 12, Rambelli, Fiorini 4, Spagnoli 12, Accorsi, Zoli 2.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti

BSL – Unieuro Forlì 92-55 (25-13; 51-22; 75-39) – Giocata 25/03/2023

Forlì: Lolli 2, Bassi 8, Coralli 14, Rambelli, Fiorini 4, Accorsi 4, Spagnoli 4, Zoli 3, Lecci 10, Mazzoni 4, Malaguti 2.

All: Ruggeri. Ass: Abbondanza.

La classifica: Basket Riccione, Basket 2005 Cesena 28; Castel San Pietro 26; Raggisolaris Academy 22; Ozzano 20; Forlì, International Imola, Titano San Marino 12; AICS Junior Forlì 10; Scuola Basket Ferrara 6; Benedetto 1964 Cento 4.

Under15 Eccellenza

Unieuro Forlì – International Imola 63-83 (13-18; 36-39; 49-61)

Forlì: Saragoni, Manoni 2, Plachesi 10, Mantovani 12, Ravaioli 4, Bartoletti 2, Zoli 5, Giudici 17, Musacchi 2, Apparuti 2, Zattoni 2, Monti 5.

All: Grison. Ass: Mazzotti.

La classifica: Progresso Happy Basket, International Imola 4, Stars Bologna, Pol. Comp. Ravenna 2, Forlì 0.