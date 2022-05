Basket giovanile, vittoria di personalità dell'Under 19 Eccellenza: si va agli spareggi nazionali

Continua la corsa dell’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015, che con personalità vince contro San Lazzaro in una partita condotta per tutti i quaranta minuti. Grazie a questo successo, i giovani biancorossi si qualificano matematicamente agli spareggi nazionali come secondi in classifica. Questa la classifica aggiornata, ricordando che i punti ottenuti in questa fase si vanno a sommare a quelli conquistati nella prima fase negli scontri diretti contro le avversarie ritrovate in questo girone: Santarcangelo 24, Forlì 18, Virtus BO 16; Ravenna, Fidenza, Ferrara 12; Pall. Reggiana 8, Bsl S. Lazzaro 8. Si torna in campo per l’ultima partita del girone di “Fase Nazionale” mercoledì contro Fidenza al Villa Romiti (palla a due alle 18.30).

Il tabellino

Forlì – BSL S.Lazzaro 95-73 (30-13, 48-27, 71-53)

Forlì: Zambianchi 12, Bassi 8, Ndour 14, Benzoni 8, Bandini 16, Serra 8, Guardigli 7, Monticelli 2, Sampieri 15, Stoica 3, Munari 2, Bellini.

All. Grison. Ass. Abbondanza-De Mita.