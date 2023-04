Basket giovanile, vittorie per l'Under 19 Eccellenza e per l'Under 17 Eccellenza

Vittorie per l’Under 19 Eccellenza e per l’Under 17 Eccellenza, nell’ultima settimana. La squadra di coach Grison si è imposta fuori casa contro la Metauro Bk col punteggio di 92-62, trascianta dai 28 punti di Benzoni e i 14 di Zilio, mentre la compagine di Gandolfi si è imposta contro la Blu Orobica Bergamo col punteggio di 66-60, con Pinza sugli scudi con 20 punti. Il primo successo nel “Girone Interregionale” per l’Under 17 è arrivato arriva al termine di una gara combattuta contro un’avversaria di spessore come Bergamo e porta i primi due punti nel girone. Sconfitte per Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza.

I tabellini

Under 19 Eccellenza

Metauro Bk- Unieuro Forlí 69-92 (23-20; 37-56; 53-75)

Forlì: Borciu 4, Munari 7, Zilio 14, Moretti 11, Benzoni 28, Palazzi 3, Bellini 7, Bandini 7, Pinza 4 Errede 7.

All. Grison. Ass. Abbondanza, de Mita.

La classifica: Pesaro 42; Virtus Siena 30; Cab Stamura Ancona 26, Forlì 26; Angels Santarcangelo, Bramante Pesaro 24; Virtus Roseto 22; BSL San Lazzaro 18; Lanciano 16; Metauro Fossombrone 14; Perugia 6; Umbertide 0.

Under 17 Eccellenza

Unieuro Forlì – Scaligera Verona 60-66 (14-21; 24-36; 48-52) – Giocata 29/03/2023

Forlì: Pinza 20, Sanviti , Errede, Lombini 14, Mustapha 9, Ercolani 10, Poni, Gardini 4, Berluti 3, Mantovani, Giudici, Rosi.

All. Gandolfi. Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

Blu Orobica Bergamo – Unieuro Forlì 63-78 (18-26; 36-37; 47-57) – Giocata 01/04/2023

Forlì: Pinza 18, Sanviti 14, Errede 13, Lombini 16, Mustapha 2, Ercolani 9, Poni 2, Gardini , Berluti 4, Giudici, Rosi.

All. Gandolfi. Ass. Grison, de Mita, Abbondanza.

La classifica: Pall. Brescia 8, Scaligera Verona 6, Blu Orobica Bergamo 4, Forlì 2, Pall. Reggiana 2, College Borgomanero 0.

Under 17 Gold

Unieuro Forlì – Int. Imola 66-67 (14-21; 25-41; 45-58)

Forlì: Valentini 4, Mazzoni 2, Bassi 19, Coralli 19, Malaguti 16, Rambelli, Fiorini, Spagnoli 4, Accorsi 2, Zoli, Lecci.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti.

La classifica: Basket 2005 Cesena 30, Basket Riccione 28; Castel San Pietro 26; Raggisolaris Academy 24; BSL S. Lazzaro, Ozzano 20; International Imola 14, Forlì 12, Titano San Marino, AICS Junior Forlì 12; Scuola Basket Ferrara 8; Benedetto 1964 Cento 4.

Under15 Eccellenza

Progresso Bologna – Unieuro Forlì 81-71 (20-22; 43-36; 64-53)

Forlì: Saragoni, Plachesi 12, Mantovani 32, Bartoletti 2, Zoli 3, Giudici 12, Bronzi 2, Tamburello, Stefan 1, Zattoni 5, Naldini, Monti.

All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza.

La classifica: Progresso Happy Basket 6; International Imola, Pol. Comp. Ravenna 4; Stars Bologna 2, Forlì 0.