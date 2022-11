Basket giovanile, weekend amaro per l'Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza

Sono scese in campo nel weekend le selezioni della Pallacanestro Forlì 2.015 Under 17 Gold e Under 15 Eccellenza, entrambe sconfitte nelle rispettive sfide. In settimana, tornerà in campo l’Under 17 Eccellenza, mentre è stata una settimana di pausa per l’Under 19 Eccellenza che tornerà in campo lunedì 5 ad Umbertide.

I tabellini

Under17 Gold

Ozzano – Unieuro Forlì 80-63 (20-12; 47-30; 58-42)

Forlì: Valentini 4, Balistreri 14, Mazzoni 2, Lolli 15, Bassi 9, Coralli 2, Malaguti, Rambelli, Fiorini 3, Bergantini 10, Lecci 4.

All: Ruggeri. Ass: Mazzotti, Abbondanza

La classifica: Basket 2005 Cesena, Basket Riccione, Ozzano 6; Forlì, Castel San Pietro 4; Bsl San Lazzaro, AICS Junior Forlì, International Imola, Raggisolaris Academy 2; Benedetto 1964 Cento, Titano San Marino, Scuola Basket Ferrara 0.

Under 15 Eccellenza

BSL San Lazzaro 84 – 43 Unieuro Forlì 84-43 (13-11; 28-18; 54-30)

Forlì: Saragoni 1, Plachesi 4, Ravaioli 4, Tassiello 15, Zoli, Giudici 4, Bronzi 8, Musacchi 2, Tamburello 5, Stefan, Zattoni, Naldini.

All: Grison. Ass: Mazzotti, Abbondanza

La classifica: San Lazzaro 14: Rimini 12; Pol. 2000 Cesenatico, Stars Bologna 10; Compagnia dell’Albero Ravenna, Cestistica Argenta 6; Forlì, Raggisolaris Faenza 2; Fortitudo 103 0.