Basket, i Baskers confermano Agostino Donati per il terzo anno consecutivo

Agostino Donati, ventinovenne ala forte, prosegue il suo rapporto coi Baskérs Forlimpopoli e vestirà la maglia del galletto per il terzo anno consecutivo. Arrivato a febbraio 2021 per essere uno degli artefici della storica promozione in C Gold, il lungo è reduce dalla solida stagione scorsa chiusa a 10,2 di media in 22 gare col buzzer beater contro Zola Predosa e l’high di 23 punti. Costante esempio di temperamento e professionalità, il numero 16 sarà un punto di riferimento sia per lo staff tecnico che nello spogliatoio.