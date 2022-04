Basket, i Baskérs ospitano la corazzata Basket 2000 Reggio Emilia

Come degno epilogo della positiva stagione regolare, i Baskérs Forlimpopoli si apprestano ad ospitare la corazzata Basket 2000 Reggio Emilia (sabato ore 18 al PalaVending, fischiano Gusmeroli e Forni) in un finale dalle diverse motivazioni nel recupero della quarta giornata di ritorno. Se gli ospiti, già certi della seconda piazza, non avranno particolari stimoli di classifica, ben diverso il contesto per gli artusiani che, in caso di vittoria, metterebbero il punto esclamativo coronando il sogno quarto posto a quota 22 in caso di molteplici classifiche avulse e col vantaggio del fattore campo nei quarti playoff. In caso di sconfitta e relativa quota 20 il piazzamento dei galletti balla dal quinto al settimo posto (con serie proprio di fronte nuovamente agli emiliani).

Detto delle varie ipotesi, la formazione del neo coach Davide Diacci è stata costruita per un campionato di vertice ed è il linea con le aspettative. Roster da otto senior più il ventenne e rampante Longagnani in cui il metronomo Magini mette in ritmo tutti con ben quattro atleti in doppia cifra come media punti. Punta di diamante l’ariete Longoni ben coadiuvato da Magni mentre sotto le plance capitan Germani ed il lungo lettone Sprude completano lo starting five. Già all’andata la squadra dì Agnoletti diede filo da torcere capitolando solo all’overtime, ora servirà una prova di forza per affacciarsi al futuro prossimo con rinnovato entusiasmo.