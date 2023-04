Basket, i Baskers perdono lucidità e finisce 70-71 per l'Olimpia Castello

Baskers sconfitti 70-71. Finisce con gli emiliani che festeggiano in mezzo al campo almeno un meritato quarto posto matematico in regular season mentre i Baskérs vedono materializzarsi una atroce beffa al termine di una gara (in totale quattro assenze pesanti da ambo le parti) per lunghi tratti ben giocata e controllata nell’inerzia.Manca il colpo del ko e risulta ovviamente decisivo l’ultimo parziale, ove dopo la tripla dell’ottimo Farabegoli che consegnava il 68-55 a meno di sei minuti dal gong gli artusiani si piantano clamorosamente in attacco e subiscono un decisivo parziale di 2-16 fino all’ultima sirena.

La firma indelebile la mette Salsini che, assieme a due zampate di Masrè ed alla solidità di Zhytaryuk, è il principale artefice della rimonta segnando ben sette punti negli ultimi due minuti. In particolare non trema la mano ai liberi, quando prima a -34” fa 2/2, sul ribaltamento di fronte Brighi sbaglia e sul 70-68 insacca la tripla della vittoria a 2” e 9 decimi dal gong.

Sulla successiva rimessa offensiva lo stesso Brighi purtroppo fallisce il secondo tentativo consecutivo ed è finale già scritto. Nonostante ben cinque 2005 a referto, la squadra ha giocato alla pari e per l’ennesima volta con una avversaria degna di nota ma sul più bello e quando conta, purtroppo, ha smarrito la lucidità.

La settimana di Pasqua porta in dote il riposo ed i due recuperi programmati delle dirette concorrenti, ora la strada palyoff si fa in salita: occorre battere a domicilio la già promossa diretta Reggio Emilia il 16/4 per poi ricevere al Vending il fanalino di coda Molinella. Sperando che con due successi ed a quota 22 possa bastare per ambire alla post season.

CHEMIFARMA: Benedetti 9, Brighi 14, Lazzari 8, Naldini 2, Agatensi n.e e Garavini n.e., Chiari 3, Semprini 8, Mat. Ravaioli n.e., Gorini 2, Ruscelli 6, Farabegoli 18. All.: Agnoletti

OLIMPIA.: Masrè 9, Costantini 2, Castellari n.e.,Grotti 7, Salsini 20, Galantini, Iattoni 9, Casanova n.e., Casali, Biasco 5, Zhytaryuk 19. All.: Berselli

Arbitri: Gaudenzi e Puliti

Note - usciti per 5 falli: Chiari (36’).

Falli antisportivo a Costantini (31’36”).

Spettatori: 150 circa