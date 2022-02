Basket, il fanalino di coda non mostra remissività: i Baskers soccombono

Come tornare, in tutta fretta, coi piedi per terra. Contro un fanalino di coda che non dimostra affatto remissività, il quintetto romagnolo finisce per soccombere nel concitato epilogo e deve ancora rimandare, dal lontano 20 novembre, l’appuntamento col referto rosa staccato al PalaVending. Pur senza Casu, Montecchio gioca la solita gara arrembante e coi lunghi che escono e tirano dal perimetro mettono spesso in difficoltà i ragazzi di Agnoletti, apparsi in alcuni frangenti fuori ritmo in attacco ed opachi in difesa. Cavalieri fa usare la clava sul duo Rombaldoni e Brighi (primo cesto su azione al 28’) per cui le trame artusiane si dipanano nel pitturato con Bracci e Donati (stoppato sul più bello dal dubbio terzo personale offensivo) a portare la croce. Dopo un avvio di rincorsa, con Riccò già in doppia cifra al 9’, i Baskèrs invertono la rotta nalla fase centrale del match con un’applicazione difensiva degna di nota.

Se la tripla di Ricci dall’angolo (62-55 al 31’) lasciava presagire un finale sul velluto Montecchio trova le forze per riordinare le idee e trascinata dall’esuberanza di Riccò e da tre tiri pesanti vola sul 68-75 del 39’: un sussulto di Brighi rimette velocemente tutto in discussione prima che a -18” un cesto in allontanamento di Pedrazzi ristabilisce il divario a due possessi.

Vani gli ultimi tentativi dei galletti col tiro dall’arco, Arena esulta e strappa il secondo successo consecutivo con pieno merito. Rombaldoni e soci misureranno la sete di riscatto già domenica quando saranno attesi dal viaggio al PalaFerrari contro Olimpia Castello.

BASKÉRS: Benedetti 10, Brighi 13, Rombaldoni 8, Ricci 5, Vandi 5, Gaspari n.e., Bracci 13, Donati 16, Mat. Ravaioli n.e., Gorini, Torelli n.e., Semprini Cesari 3. All.: Agnoletti

POL. ARENA: Piccinini 2, Vecchi 11, Sinisi 6, Basso 8, Pedrazzi 13, Riccò 17, Colla 11, Illari, Negri 9, Montanari. All.: Cavalieri

Arbitri: Resca e De Palo.

Note - usciti per 5 falli: Riccò al 3

9’27”. Fallo tecnico a Riccò al 36’36”.

Spettatori: 40 circa.