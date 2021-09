Basket, in diretta streaming il match tra Forlì e Pistoia

Seconda amichevole stagionale per la Pallacanestro 2.015, che domani, sabato 4 settembre, scenderà in campo al Pala Carrara contro Pistoia Basket 2000. La gara inizierà alle ore 19:00 e tutti i tifosi e gli appassionati, potranno seguirla in diretta streaming sul sito web di TVL, emittente ufficiale della Società toscana. Questo il link al quale potere seguire l’incontro: https://tvl.it/it/diretta-tvl