Basket serie C Gold, inizia il campionato: i Baskérs Forlimpopoli ospitano Ferrara

A distanza di oltre quattro mesi e mezzo dall’ultima gara ufficiale si ricomincia, finalmente, a fare sul serio ed a giocare per i due punti. Al debutto nel secondo anno consecutivo nel massimo campionato regionale (dalla prossima stagione ci sarà un Interregionale e sotto una C unica) i Baskérs Forlimpopoli ospiteranno sabato alle ore 18 (PalaVending con tanto di battesimo della nuova tribuna) la recente finalista del torneo, ovvero l’ostica e navigata Ferrara Basket 2018. Chiusa l’era tecnica Furlani, da sempre condottiero degli estensi, i dirigenti biancoazzurri hanno deciso di affidarsi a coach Marco Castaldi, ex Molinella e Vigarano Mainarda femminile.

Sul fronte del roster, persi il veterano Cortesi (finito ad Argenta) e Picio Bianchi (Molinella), sono stati confermati tutti gli altri over, a partire dai noti Seravalli ed Agusto, e integrato l’organico coi giovani della Vis Ferrara, fra cui spicca il talentuoso Mujakovic, aletta di belle speranze. Di certo per i galletti artusiani un esordio casalingo tutt’altro che facile: ai problemi causati dall’influenza e malanni fisici Donati e compagni risponderanno col solito piglio garibaldino che li contraddistingue, abche per non tradire il folto pubblico atteso sugli spalti. Arbitreranno la contesa Colinucci e Forconi.

La prima giornata

Anzola-Castelnovo

Montecchio-Fidenza

Reggio Emilia-Bologna Bk.

Castel S.Pietro-Molinella

Fortitudo Bo-C.M.P. Global

Guelfo Bk.-Zola Predosa