Basket, l'Under 17 Eccellenza tra le migliori 24 squadre in Italia: ora gli spareggi per le finali nazionali

Un altro grande risultato per i ragazzi dell’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Forlì 2.015 che, con la vittoria di domenica contro College Borgomanero, hanno chiuso al terzo posto il “Girone Interregionale”, qualificandosi così per gli spareggi che daranno accesso alle finali nazionali. La prossima avversaria sarà la New Basket Brindisi, in una sfida, al momento, con orario e luogo ancora da definire. Si tratta di un prestigioso risultato, che vede i giovani mercuriali essere tra le migliori 24 squadre in Italia. Alle finali nazionali sono già qualificate le 8 squadre che hanno vinto il rispettivo “Girone Interregionale” (Napoli Basket, Sant’Elpidio, Stella Azzurra, Virtus Roma 1960, Olimpia Milano, Orange1 Bassano, Pallacanestro Brescia, Reyer Venezia), e le 7 che hanno vinto gli spareggi già disputati (Cab Stamura Ancona, Unibasket Lanciano, Pall. Stella Azzurra Viterbo, Virtus Bologna, Pallacanestro Vado, Scaligera Verona, Basket Roma).

La gara contro Borgomanero vinta domenica, è stata molto particolare: la formazione di coach Gandolfi si è presentata alla sfida dopo settimane nelle quali, sostanzialmente, non è riuscita mai ad allenarsi, ma l’approccio alla partita è stato positivo e alla fine del primo quarto il punteggio era 10-22: un vantaggio poi mantenuto con costanza e determinazione per tutta la partita. Top score Sanviti con 19 punti. Dalla Pallacanestro Forlì 2.015 "un ringraziamento particolare a College Basket Borgomanero, per la pizza offerta a fine partita e per la tanta disponibilità mostrata nella gestione e nell’organizzazione di questa partita". Il girone si sarebbe dovuto concludere con la sfida contro Bergamo, che però non verrà disputata perché ininfluente ai fini della classifica finale.

Il tabellino della partita

College Borgomanero – Unieuro Forlì 59-75 (10-22; 29-51;43-59)

Forlì: Pinza 18, Poni 7, Sanviti 19, Giosa 2, Errede 9, Berluti 8, Rosi 2, Gardini, Ercolani 10, Mariuzzo, Giudici.

All. Gandolfi Ass. Grison de Mita Abbondanza.