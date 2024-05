Basket, l'Under 17 Eccellenza Unieuro Forlì perde in casa con la Reyer Venezia

Ecco i risultati della settimana delle giovanili dell'Unieuro Forlì. Ultima fatica stagionale per l'Under 17 Eccellenza Unieuro Forlì, che perde in casa con la Reyer Venezia e sfiora la qualificazione allo spareggio per accedere alle Finali Nazionali.

Unieuro Forlì - Reyer Venezia 63 - 68 (10-25; 31-42; 45-52)

Tabellino: Zotti, Ercolani 13, Georgescu, Casali 18, Bonomi 2, Della Chiesa 2, Mantovani, Giudici 5, Cangini, Berluti 3, Bassi, Pedrotti 10, Mustapha 10. All. Gandolfi. Ass. Demita, Pillastrini, Abbondanza

Classifica Girone H - 10^ Giornata

Reyer Venezia 18, College Basket Borgomanero 12, Pall. Varese 12, Unieuro Forlì 10, Basket 1958 Mestre 8, PGS Auxilium Genova 0.