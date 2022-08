Basket, l'Unieuro incontra i tifosi: appuntamento al Palafiera anche con piadina e birra

Volti distesi, sorrisi e l’entusiasmo del “primo giorno di scuola”, accompagnati dalla voglia iniziare questa nuova avventura e dare il “via” all’anno che verrà, hanno caratterizzato il primo allenamento di martedì della Pallacanestro Forlì 2.015 targata Antimo Martino. Dopo i primi esercizi fisici sotto l'occhio vigile del preparatore atletico Carlo Marani, i biancorossi si sono ritrovati a cena al ristorante Aquebuse, perchè, come ha evidenziato coach Martino, "in questa fase è importante costruire il gruppo". Mercoledì si è ripartiti con doppie sedute di allenamento tra il parco Buscherini e l’Unieuro Arena, per cominciare a mettere benzina nel motore e seguire il dettagliato programma di allenamenti previsto. Lunedì 29 agosto ci sarà l'atteso incontro con i tifosi. L’appuntamento è fissato per le 19 all’Unieuro Arena e sarà l’occasione per i tanti appassionati di incontrare i giocatori e lo staff. E, al termine della presentazione, la società offrirà a tutti i presenti piadina e birra, per un ulteriore momento di condivisione.