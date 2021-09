Basket, la campagna abbonamenti aperta a tutti dura solo una settimana

Comincia lunedì 27 settembre, la libera vendita della campagna abbonamenti #BackToLive dell'Unieuro, riservata a tutti, anche a chi non era abbonato nella stagione 2019/2020. Questa fase proseguirà fino a venerdì 1 ottobre compreso. A differenza di quanto accadeva gli anni scorsi, la campagna abbonamenti terminerà in pochi giorni. Dopo questa data non sarà più possibile sottoscrivere la tessera annuale, ma si potrà entrare esclusivamente con i biglietti singoli, con il rischio di non avere garanzia di mantenere il proprio posto. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti solo in sede (Viale Filippo Corridoni 10, Forlì) nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì: 9.00-15.00 e 18.00-20.00, ed il sabato 9.00-13.00. Per tutte le informazioni si può consultare la sezione dedicata sul sito, raggiungibile con questo link: https://www.pallacanestroforli2015.it/abbonamenti-2021-22/