Basket, la Libertas Rosa Forlì è straripante, bella vittoria contro Finale Emilia

E 'una Libertas Basket Rosa bella e concreta quella che nel sabato del Pala Romiti, ha la meglio sul Basket Finale Emilia in un match dove le ragazze di coach Davide Brighina sono riuscite a tenere il controllo per tutti i 40'. Tante risposte importanti quelle che ha avuto il coach forlivese, che nonostante l'assenza di Alice Giorgetti, ai box per un infortunio, ha trovato comunque concretezza e solidità sotto le plance grazie anche ad una splendida prova di Alice Balestra e ad una Victoria Pierich che nonostante la giovanissima età si è fatta trovare pronta nei momenti giusti.

Già in avvio di gara le biancorosse mettevano subito in chiaro la volontà di controllare il match grazie ai bei canestri di Carolina Valensin ed alle belle giocate di Luana Silighini e Martina Ronchi. Era una tanto attesa bomba di Federica Montanari che sta lavorando come non mai per recuparere la massima forma dopo un brutto stop,a mettere il sigillo sul primo quarto conclusosi 25-18.

La musica non cambiava nella seconda frazione, la difesa emiliana soffriva molto la velocità di Elisa Vespignani, ed il play forlivese era perfetta orchestratrice degli attacchi delle padrone di casa che in pieno controllo arrivavano al riposo lungo in vantaggio di 14 punti. Dopo il cambio di campo la Libertas non accennava a togliere il piede dall'acceleratore. Pieraccini faceva la voce grossa sotto canestro e Valensin e Ronchi continuavano a bombardare il canestro avversario mantenendo costante il vantaggio fino all'ultimo riposo. Il quarto periodo si apriva con una tripla di Margherita Ragghianti che alimentava ancor di più l'entuisiasmo delle ragazze di Brighina che riuscivano ad amministrare bene il vantaggio ed arrivare alla sirena finale sul punteggio di 72-55, potendo così festeggiare una vittoria tanto bella quanto importante

Libertas Basket Rosa – Basket Finale Emilia 72-55

(25-18, 43-29, 59-37)

Libertas: Balestra 10, Valensin 19, Vespignani 14, Montanari 7, Giorgetti, Silighini 6, Ragghianti 3, Ronchi 8, Pieraccini 5, Pierich, Bernabe. Coach: Brighina