Basket, la partita di Natale è una sconfitta sul campo ma un grande successo di solidarietà

La Libertas Basket Rosa Forlì cade tra le mura amiche contro la Ren Auto Rimini giocando purtroppo la sua peggior partita di inizio stagione. Le ragazze di coach Davide Brighina sono riuscite a rimanere in partita per i primi 20' di gioco grazie soprattutto ad una serata di grazia nel tiro da 3 per poi pian piano cedere il passo ad una Rimini più concreta sui due lati del campo. Un passo falso che non intacca la fin qui bellissima stagione che le forlivesi stanno realizzando e la prossima settimana questo grande lavoro potrebbe trovare il suo coronamento nella trasferta di San Lazzaro dove le biancorosse si giocheranno l'accesso ai playoff.

Se dal campo è arrivata una sconfitta però la più bella vittoria è arrivata sugli spalti, dove jn occasione dell'evento "la partita di natale" la Libertas ha raccolto piccoli giochini da donare al reparto di pediatria dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. "E'stato anche quest" anno un grande successo - spiega il ds Baccini - quando si tratta di solidarietà la città di Forlì non è seconda a nessuno. Abbiamo raccolto diversi sacchi di babbo natale di regalini che andremo presto a consegnare al reparto. Ci tengo a ringraziare anche l'Happy Basket Rimini per il loro bellissimo contributo a questa causa".

Libertas Basket Rosa Forlì - Ren Auto Rimini 50-66

Forli: Balestra 10, Valensin 20, Vespignani 5, Montanari, Giorgetti, Silighini 3, Ragghianti 5, Ronchi 5, Pieraccini, Pierich, Bernabè 2, Shlyakhtur. Coach: Brighina