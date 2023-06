Basket, la terza serata del Marghe All Star: la prima eliminata è la Cna

Davanti ad una degna cornice di pubblico appassionato è andata in scena giovedì sera dopo la giornata di riposo di mercoledì la terza giornata dei gironi eliminatori. Nella gara d’apertura di match, Otticagallery contro VemSistemi, estremamente serrata e combattuta, la squadra guidata per l’occasione da Mazzotti ha piegato la resistenza degli avversari, rilanciandosi così in ottica qualificazione con il “faentino” Aromando a spadroneggiare sotto i tabelloni (ben 29 punti).

In seguito sfida all’ultimo sangue tra Primocar e Cna: alla fine a spuntarla in volata è stata la truppa di coach Di Lorenzo, che, grazie all’abnegazione di Squarcia (20 punti), ha condannato la squadra di Mambelli all’eliminazione (2 sconfitte in altrettanti incontri). Venerdì sera dalle ore 21 spazio alla novità della 24 ore, il torneo riprende dopo il week end lunedì prossimo con le due gare in programma per la quarta giornata.

I tabellini

Ottica Gallery – Vemsistemi 91-83

Otticagallery: Mistral 7, Baroncini 2, Zambianchi 15, Bellini 23, Creta 3, Aromando 29, Ciadini 10. All.: Mazzotti

VemSistemi: Bertini, Merendi 3, Spinosa 11, Pasquali 12, Baroncini 10, Marangoni 11, Rossi 2, Canzonieri, Arosti 12, Martini 22. All.: Baroncini

Arbitri: Pellegrini e Civinelli

Primicar – Cna 73-65

Primocar: Valgimigli, Castellucci, Perfigli 16, Colombo 13, Pierucci 5, Tonon 3, Zanmarchi 9, Perugini, Formisano, Lotti, Squarcia 20, Quercioli 2. All.: Di Lorenzo

Cna: Mambelli, Scozzoli, Preda, Corzani 12, Adamo R. 3, Adamo D. 14, Barzanti 5, Martinelli, Gasperini 15, Lanzoni 4, Ricci 4. All.: Mambelli

Arbitri: Colinucci e Meli