Basket mercato, Cinciarini saluta Ravenna ma non l'Emilia Romagna: possibile sbarco a Forlì

L'indizio arriva direttamente dalla sua ex squadra, l'OraSì Ravenna. Una nuova esperienza "che lo vedrà impegnato in un'altra importante piazza della nostra regione". Probabilmente quindi lungo l'asse della Ravegnana, Forlì. Daniele Cinciarini, ala-guardia di 194 centrimetri, potrebbe essere il primo colpo di mercato della Pallacanestro Forlì 2.015 targata Antimo Martino. Dopo due stagioni Cinciarini il 39enne ha ufficialmente salutato l'OraSì Ravenna, che nel tardo pomeriggio di martedì ha firmato una nota di commiato.

"Due anni, il secondo vissuto da capitano, nei quali "Cincia" ha messo tutta la sua esperienza e mentalità vincente al servizio dei compagni con grande dedizione e professionalità - si legge nel saluto -. Due anni in cui la squadra ha raggiunto prima i quarti poi le semifinali playoff grazie al contributo del suo numero cinque, risultato spesso determinante. Indimenticabili i 40 punti nella vittoria a Scafati nel febbraio 2021 e le innumerevoli volte in cui è risultato un "terzo americano" nella stagione da poco conclusa, dove ha superato quota 1000 punti segnati con la maglia giallorossa". A Cinciarini l'OraSì gli augura "di continuare il più a lungo possibile la sua invidiabile carriera sportiva, a partire dalla prossima esperienza che lo vedrà impegnato in un'altra importante piazza della nostra regione".