Il mercato dell'Unieuro, Radonjic verso la permanenza. Per il dopo Penna si punta Federico Zampini

Todor Radonjic indosserà anche nella prossima stagione la casacca dell'Unieuro 2.015. Il club, stando a quanto riportato da "Spicchi d'arancia", ha raggiunto l'intesa per un nuovo contratto annuale. Dentro l’area è stato già ufficializzato Giacomo Zilli, reduce da una stagione complicata a Cento per problemi fisici, mentre nel ruolo di guardia i riflettori sono puntati su Federico Zampini, in fase di recupero dall’ennesimo infortunio a un ginocchio subìto lo scorso dicembre. Sarebbe lui il principale candidato ad ereditare il posto lasciato vacante da Lorenzo Penna, migrato a Verona. L'Unieuro a quanto pare aveva sondato Federico Massone, che ha firmato per la Scaligera, che sta costruendo un roster tra i più papabili alla A1. Trattativa ancora aperta a quanto pare con Davide Pascolo, che non resterà a Piacenza dopo la scadenza dell’accordo pluriennale con Trento che se ne assumeva parte dell’ingaggio.