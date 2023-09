Basket, parte la campagna abbonamenti del Baskérs Forlimpopoli

Pronto il lancio della nuova campagna abbonamenti per la società sportiva Baskérs Forlimpopoli (serie C girone B). Ad una settimana dall'inizio della stagione 2023/2024, si rendono noti i dettagli inerenti all'iniziativa. Definito a 7 euro l'ingresso adulti ad ogni singola partita (biglietto omaggio per gli under 18). Sottoscrizione della tessera valida unicamente per le dieci gare casalinghe di regular season: abbonamento stagione regolare (over 18) 65 euro. Previsto l'ingresso gratuito per i tesserati ed under 18. Con la sottoscrizione di ogni tessera arriva in omaggio una t-shirt della collezione Madness.