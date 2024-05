Basket serie C, playoff gara3: Antonio Brighi in percussione porta Forlimpopoli in finale

Nel pieno del loro decimo anno dalla fondazione, i Baskérs Forlimpopoli scrivono l’ennesimo pezzo di storia e ribaltando l’esito della serie con Scandiano dopo il rovescio patito in gara 1 si guadagnano l’accesso alla finale promozione contro Basket 2000 Reggio Emilia al via già dal prossimo week end. Come nell’altra semifinale, ribaltato quindi ancora l’esito del fattore campo, dopo la ristabilita parità in uno spareggio ben giocato dalla sporca dozzina di Tumidei.

Nel frastuono del PalaRegnani Spaggiari schiera subito in quintetto Levinskis e Caiti mentre i galletti approcciano col solito starting five, la contesa scorre su binari di diffuso equilibrio, con Dell’Omo tarantolato, fino a quando l’ingresso in campo di Ruscelli (5 punti filati) sancisce sul 26-31 del 19’ un mini strappo vidimato anche da un invidiabile peso specifico difensivo (appena otto punti concessi nel secondo parziale). Gli ospiti costruiscono definitivamente le proprie fortune in un clamoroso terzo quarto, ove proprio sul finire una tripla di Grassi sancisce il massimo vantaggio sul +13. All’ultima spiaggia i reggiani, come sempre trascinati da un generoso Caiti, costringono gli artusiani ad un pericolo digiuno di 4’ e con un 10-0 si riportano a -5.

Forti da una buona precisione ai liberi (20/23 con l’en plein di A. Brighi a 10/10) i galletti rialzano la cresta e pur con qualche persa di troppo riprendono senza remore il comando delle operazioni. chiudendo in controllo. Può esplodere la festa condivisa dentro e fuori coi tifosi al seguito, consapevoli di raggiungere in finale (sempre al meglio delle tre con gara 1 al PalaBigi) l’ostica Bmr in attesa delle date di svolgimento. Ora sognare è davvero lecito.

EMIL GAS PALL.SCANDIANO - CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 67-76

(PARZIALI: 19-15; 27-31; 45-58)

Emil Gas: Imovilli e Maione n.e., Fikri 6, Costoli, Astolfi 12, Fontanili 5, Bertolini n.e., Levinskis 6, Brevini, Riccò 11, Vecchi 6, Caiti 21. All.: Spaggiari

Chemifarma: Dellachiesa n.e., Benedetti 3, Brighi A. 19, Ruscelli 5, Rossi, Grassi 3, Brighi L. 13, Lazzari n.e., Bracci 9, Dell’Omo 17, Farabegoli 7, Palazzi n.e. All.: Tumidei.

Arbitri: Saraceni e Guizzardi

Note - usciti per 5 falli: Vecchi, Astolfi, Benedetti, Grassi e L. Brighi.

Falli tecnici per flopping a Vecchi ed A.Brighi, antisportivo a L.Brighi

Spettatori: 350 circa, di cui 60 al seguito dei Baskérs.