Basket, pre season con derby tra Chemifarma e Artusiana. Mancano due settimane al debutto

Torna in scena dopo oltre un lustro il derby artusiano al termine della festa del settore giovanile. Con tanti ex in campo e panchina (ben sei sul fronte Artusiana) finisce pari nel computo dei parziali vinti ma ai punti finisce per primeggiare la squadra di Tumidei. Il duro lavoro atletico si fa sentire nelle gambe ma la voglia di cercarsi e giocare insieme si vede in maniera tangibile. Nonostante il divario di categoria i cugini hanno lasciato intravedere un ottimo potenziale soprattutto nel gioco interno. A due settimane dal debutto ci saranno ancora due amichevoli per oliare il motore ed affinare i meccanismi.

Tabellino

CHEMIFARMA FORLIMPOPOLI - ARTUSIANA BASKET FORLIMPOPOLI 60-53 (20-18; 14-15; 16-17; 10-3)

Chemifarma: Benedetti 6, Brighi A. 11, Brighi L. 11, Dell’Omo, Bracci 5; Rossi 12, Farabegoli 10, Lazzari 3, Palazzi, Dellachiesa 1, Balistreri 1. All.: Tumidei

Artusiana: Cristofani 2, Gorini 7, Nucci 12, Agatensi 3, Vadi 6; Piazza, Lanzoni 9, Valgimigli 13, Buda 1, Perrone, Betti, Gianessi. All.: Casadei

Arbitri: Mazza, Neri, Vitali e Paolillo.

Note: punteggio azzerato ad ogni quarto.