Basket Promozione, l'Aics si affida agli Under per un futuro Senior

A Forlì c’è un gruppo di ragazzi che in questo momento rappresenta il seme della rinascita dell’attività Senior dell’Aics Basket. E la cosa interessante è che sono tutti Under. Tutti. Il più “vecchio” è del 2001, il più giovane del 2005. Partecipano al campionato di Promozione e giocano sul campo del mitico Villa Romiti probabilmente senza sapere che in quel luogo giocò Tony Gennari, il primo americano di Forlì, ma ci mettono tutto l’entusiasmo e onorano quel luogo sacro alla pallacanestro allenandosi per il futuro. Sanno che la loro inesperienza sarà il vero grande ostacolo alle vittorie in un campionato dove giocatori navigati la fanno da padrone, ma hanno accettato la sfida. Quella di essere gli attori di una bellissima avventura sportiva. Rara e particolare.

Il presidente dell’Aics Basket Gabriele Ghetti e il responsabile del settore giovanile Gianluca Gori, con una scelta coraggiosa e lungimirante hanno deciso di realizzare ciò che le società sportive spesso solo raccontano di voler fare: affidare il proprio futuro ai giovani. Per il ruolo di “traghettatore” è stato scelto Marino Mambelli un allenatore nazionale, già responsabile dei settori giovanili di Fulgor-Libertas e Tigers, con collaborazioni importanti in A2 e B. Il campionato è iniziato da poche giornate, ma la giovane squadra ha già conquistato un successo. “Sappiamo che sarà un’esperienza difficile per questi ragazzi – commenta il presidente – ma loro ne sono consapevoli. Matureranno. Il nostro obiettivo è, e resterà, quello di costruire con loro una base per il futuro”.

Ma chi sono i giovani protagonisti? In ordine alfabetico: Riccardo Adamo (2005), Andrea Bertoni (2001),Ricky Capellan (2004), Nicola Celli (2003), Alessandro Collinelli (2004), Lorenzo Corsi (2005), Pietro Corzani (2005), Tommaso Garoia (2001), Gian Marco Gori (2003), Francesco Grilanda (2003), Daniel Ilinca (2003), Riccardo Magnoli (2004), Giacomo Sansoni (2003), Nicola Scozzoli (2003), Filippo Siboni (2005), Giovanni Stanghellini (2003). Li accompagna un appassionato dirigente: Michele Bandini. In bocca al lupo. La verde Promozione Aics gioca il lunedì sera alle 21,15 in via Sapinia. Ingresso gratuito.