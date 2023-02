Basket, prossima partita a Cento: le modalità di acquisto dei biglietti

In vista del match contro Cento, sulla base delle indicazioni ricevute dalla società "Benedetto XIV Cento", l'Unieuro rende note le modalità di acquisto dei biglietti in vista della gara di domenica 19 febbraio alla Milwaukee Dinelli Arena (ore 20:00). I biglietti per i tifosi ospiti possono essere acquistati esclusivamente online a partire dalle ore 16:00 di giovedì 16 febbraio (su www.ticketsms.it/it/event/IiYnSrWL). Si specifica che i tifosi della Pallacanestro 2.015 dovranno acquistare i biglietti disponibili esclusivamente nel “Settore Ospiti” (colore viola).

Di seguito prezzi e agevolazioni: 15 biglietto pieno, ridotto (Under 18 e Over 65) fare richiesta a biglietti@benedettoxiv.it. Gratuiti (bambini fino a 8 anni): accesso diretto all’impianto, mostrando un documento che certifichi l’età. Non è garantito il posto a sedere.