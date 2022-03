Basket, ricostruito il crociato a Djordje Pazin: operazione riuscita, ora sei mesi per il recupero

Operazione "perfettamente riuscita". E' finito sotto i ferri Djordje Pazin, l'ala serba classe 2001 infortunatosi in occasione della sciagurata sfida contro Cento persa malamente dalla Pallacanestro Forlì 2.015. Al giocatore biancorosso è stato ricostruito il crociato anteriore, con associata plastica esterna e sutura meniscale del ginocchio sinistro. L'intervento è stato effettuato dal medico ortopedico della società, Mirco Lo Presti, all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Pazin comincerà la fisioterapia e, come anticipato, i tempi previsti di recupero per il ritorno all’attività sportiva sono di circa sei mesi.