Basket, risultati positivi per i tre giovani biancorossi Munari, Zilio e Pinza alla Next Gen Cup di Biella

Terminata l'esperienza dei tre giovani biancorossi Munari, Zilio e Pinza alla Next Gen Cup di Biella, rispettivamente con le maglie di Reyer Venezia, Gevi Napoli e Vanoli Cremona. I ragazzi dell'Unieuro Forlì hanno molto ben figurato su un palcoscenico riservato alle Under 19 delle formazioni partecipanti alla LBA. Per Michele Munari sono stati oltre 30 i minuti di media giocati nelle 4 partite della tappa piemontese della Next Gen Cup, nelle quali ha collezionato complessivamente 63 punti (54,5% da 2; 33,3% da 3), oltre a 20 assist ed un +/- di 48, nettamente il più alto di tutta la formazione veneziana; per Edoardo Zilio, con la maglia partenopea sono arrivati complessivamente 34 punti (50% da 2; 30% da 3) in 81 minuti, mentre Tommaso Pinza ha portato alla causa della Vanoli Cremona 36 punti (42,9% da 2; 41,7% da 3) oltre a 10 assist nei complessivi 81 minuti giocati.

Numeri che giustificano l'entusiasmo del responsabile del settore giovanile biancorosso Lorenzo Gandolfi: "Spesso alla Pallacanestro Forlì usiamo il termine "Opportunità" e in questo caso i ragazzi hanno dimostrato di aver bene inteso il concetto. Per loro si è presentata un'opportunità e questi ragazzi sono stati bravissimi nel coglierla. Sapevamo già che erano in grado di segnare e produrre pallacanestro, ma la cosa che ci ha fatto un enorme piacere è stato vedere come tutti e tre si siano inseriti bene in squadre che non conoscevano e questo è per noi un ritorno importante circa il lavoro svolto in questi quattro anni. Abbiamo sempre cercato di farli lavorare fuori dalla comfort-zone, sia tecnicamente, in campo, che nell'organizzazione logistica quotidiana. Non è dunque un caso che tutti e tre abbiano potuto dare il proprio fattivo contributo, con Zilio e Munari addirittura a trascinare le rispettive squadre in finale."

Per i giovani biancorossi, aggregati alla prima squadra, è ora tempo di rientrare nei ranghi, con il campionato Under 19 Eccellenza che entra nel vivo ed una squadra, prima in classifica in serie A2, che li attende già dal 1° gennaio 2024 per il lavoro quotidiano.