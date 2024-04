Basket serie B, insidiosa trasferta per i Baskers contro Reggio Emilia

Dopo un avvio di playoff decisamente in salita, i Baskers Forlimpopoli sono attesi nel week end da una insidiosa trasferta in terra emiliana contro il Basket 2000 Reggio Emilia Di scena in uno dei templi della palla a spicchi italiana - quel PalaBigi che può ospitare fino a 4530 spettatori - la squadra di Tumidei proverà ad invertire la deficitaria tendenza incrociando i guantoni con la solida Basket 2000. Pur qualificata ai playoff in rimonta, la compagine allenata da Baroni vanta un asse play pivot di assoluto affidamento, per cui Alberione ed il totem Dias fatturano quasi il 50% dei punti, senza dimenticare la bocca da fuoco Caroli e l’esperienza di Lusetti. Per uscire da questo trend negativo e ritrovare lo smalto dei tempi migliori servirà grande compattezza e l’orgoglio dei giorni migliori, per dar seguito a quanto di positivo seminato durante la regular season.