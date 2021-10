Basket serie C, Baskers ko a nell'ultimo test. Brilla il 15enne Elia Naldini: abnegazione e doppia cifra

Da venerdì si comincerà a fare sul serio e con i due punti in palio servirà ben altro atteggiamento per vendere cara la pelle

Si chiude con l’amichevole del PalaSgr il precampionato dei Baskérs, cui restano ora appena tre sedute d’allenamento prima del debutto in campionato fissato per venerdì prossimo (palla a due ore 21) sul campo di Francesco Francia Zola Predosa. Con i crismi di una gara ufficiale (punteggio non azzerato ad ogni quarto) entrambi gli allenatori hanno dovuto fare i conti con le assenze fra i clementini di Panzavolta e Raffaelli mentre la coppia Rombaldoni-Ricci è stata preservata in attesa di tempi migliori.

In una serata comunque al di sotto delle attese è spiccata nitidamente la prestazione del 15enne Elia Naldini, schierato sul parquet per parecchi minuti ed alla fine meritatamente in doppia cifra per abnegazione e faccia tosta; il rovescio finale è implicito nell’aggressività della difesa di casa cui gli artusiani non hanno saputo apporre le giuste contromisure.

Da venerdì si comincerà a fare sul serio e con i due punti in palio servirà ben altro atteggiamento per vendere cara la pelle. Nel frattempo, notizia dell’ultima ora: su proposta degli emiliani e previo accordo fra le due società, la gara valida per la decima giornata d’andata di campionato fra Virtus Imola e Baskérs Forlimpopoli sarà anticipata a sabato 11 dicembre alle 20,30, sempre al PalaRuggi.

ANGELS SANTARCANGELO - BASKÉRS FORLIMPOPOLI 65-49

(PARZIALI: 11-9; 39-22; 49-33)

Angels: Mazzotti 6, Mulazzani 5 Mancini, Ramilli 2, James 6; Fusco 12, Pesaresi 8, Chiari 7, Buzzone 16, Nuvoli 3, Bonfè. All:: Bernardi

Baskérs: Benedetti, Brighi 10, Rombaldoni n.e. Vandi 2, Naldini 10, Ricci n.e., Piazza 2, Gaspari n.e., Bracci 15, Donati 5, Gorini 5, Torelli, Semprini Cesari. All.: Agnoletti