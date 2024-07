Basket serie C, Baskers nel girone M: ecco la formula per la scalata alla B

Sono state diramate dalla Fip le composizioni dei 16 gironi del Campionato di serie C Interregionale. I Baskérs Forlimpopoli risultano inseriti nel girone M, formato da 11 squadre marchigiane e tre emiliano romagnole (tra cui Guelfo e Santarcangelo vecchie conoscenze). Confermate quindi le ipotesi degli addetti ai lavori e dopo lo splendido campionato appena disputato spicca la curiosità di cimentarsi con squadre e società mai affrontate. A comporre il girone quindi Pisarium 2000 Bk Club Pesaro, Cab Stamura Basket Ancona, Pallacanestro Titano, Porto Sant'Elpidio Basket, Robur Falconara Basket, Pallacanestro Urbania, Nuovo Basket Fossombrone, Sutor Basket Montegranaro, Taurus Basket Iesi, Real Magnifico Basket Pesaro, Giovane Robur Basket Osimo, Basket Santarcangelo e Guelfo Basket. Il campionato prenderà il via dal 6 ottobre, al termine della regular season le prime otto accederanno ai playoff, dall’undicesimo al quattordicesimo posto playout. La squadra vincitrice dei playoff accederà ad uno spareggio a quattro di cui tre formazioni saranno promosse in B Interregionale.