Basket serie C, big match per i Baskers: al Pala Vending arriva la Cmp Global Bologna

Inizia il trittico consecutivo di gare casalinghe per i Baskérs Forlimpopoli col big match in programma contro la Cmp Global Bologna a seguito di due vittorie appena conquistate nel 2024. Il campo del Pala Dimensione Vending stabilirà sabato chi perderà l’imbattibilità casalinga o di contro quella stagionale. Il solido roster a disposizione di coach Tasini, con la recente addizione del lungo Ben Salem, assume i connotati di una vera e propria corazzata oramai pronta a giocarsi i playoff e indi la categoria superiore, poggiando sull’asse Sorrentino-Beretta e la duttilità di Pederzini. I galletti, anche forti del pubblico delle grandi occasioni, tenteranno un’impresa dal grande peso specifico in vista degli impegni futuri. All’ andata finì 64-55, con due cesti di Ranocchi che decisero la contesa.