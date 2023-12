Basket serie C, colpo dei Baskers: vittoria a Castel Guelfo

Il cammino nel girone d’andata si chiude con una sofferta affermazione sul sempre complicato campo emiliano (record 70% di vittorie), ad avvincente epilogo di una contesa praticamente archiviabile dai due volti. Gli artusiani, padroni delle operazioni per quasi tre quarti di gara, hanno subito la veemente ed orgogliosa rimonta dei locali (comunque quinta forza del girone) che dal 45-63 del 27’ hanno saputo lentamente rientrare ad un possesso di distanza (79-82) con soli 60” sul tabellone. Sul più bello reggono menti e coronarie e l’estemporanea tripla di Bergami sull’ultima sirena serve solo a fini statistici per accorciare le distanze.

Ancora una partita avvincente, giocata a viso aperto e con estrema intensità da ambo le parti. Se in avvio i Baskérs abbozzano prove di fuga con l’artiglieria pesante di Antonio Brighi e Rossi (alla fine 5/7 da tre) col 12-21 del 10’. Agresti riorganizza le idee, con la zona 2-3 e i guizzi di Sinatra e Bergami ricuce ed addirittura con l’incursione di Ghini si rimette in carreggiata per il sorpasso (29-28 al 16’). Sfruttando l’intraprendenza di Bracci unita allafantasia e concretezza della premiata ditta Brighi i galletti sprintano al massimo vantaggio lasciando presagire a ben altro finale.

Guelfo non molla gli ormeggi, con grande orgoglio scatena i mastini che riescono ad inceppare lo sfavillante attacco (ancora 50% dal campo ma deficitario 52% ai liberi) esterno; Benedetti e compagni ritrovano sul più bello il bandolo della matassa ed al pari di S.Lazzaro e Bologna ottengono il terzo successo esterno stagionale pur con immensa sofferenza. Urge riprendere l’antica applicazione difensiva, sabato prossimo si viaggia per l’alba del ritorno in terra estense col chiaro intento di non sottovalutare l’avversario di turno e tener fede alle aspettative playoff fino in fondo.

ECOBOLOGNA GUELFO BASKET – CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 82-86

(PARZIALI: 12-21; 38-43; 52-65)

Ecobologna: Torreggiani 6, Ghini 11, Sinatra 9, Franchini 2,Frassineti n.e., Savino 5, Bergami 14, Biandolino 9, Naldi 5, Degli Esposti Castori 3, Santini 18, Rubbi n.e. All.: Agresti

Chemifarma: Dellachiesa n.e., Benedetti 2, Brighi A. 12, Ruscelli0, Naldini n.e., Rossi 17, Brighi L. 23, Lazzari, Bracci 18, Dell’Omo 6, Farabegoli 8, Palazzi. All.: Tumidei.

Arbitri: Santacroce e Baraldi.

Note - usciti per 5 falli: Santini (35’53”). Falli tecnici a Dell’Omo, Franchini ed alla panchina Guelfo.

Infortunio al ginocchio per Biandolino (21’05”), non più rientrato.

Spettatori: 200 circa.