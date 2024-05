Poggiati sul solido asse play pivot Alberiione (gaucho mancino da 20 p.p.g.) e Dias (14), la formazione emiliana mette in doppia cifra anche il tiratore trentino Caroli mentre capitan Lusetti, istituzione delle minors, e’ il vero collante del gruppo. Sarà ovviamente una finale tutta da gustare e dal pronostico incerto, ancora una volta sulle tavole del glorioso PalaBigi i galletti saranno seguiti da un corposo stuolo di tifosi: agli avversari il vantaggio del fattore campo, peraltro già ribaltato dalle contendenti nelle rispettive semifinali. Gara 1 si disputerà sabato alle 20.15 (dirigono Meloni e Diemmi), mentre Gara 2 è in programma mercoledì 5 giugno al PalaVending di Forlimpopoli alle 21.

E' tutto pronto per decretare chi tra Bmr Reggio Emilia e Chemifarma Forlimpopoli sarà la squadra regina del massimo campionato regionale. Ad epilogo di una estenuante stagione (già 29 gare disputate dal 30 settembre ad oggi) si fronteggiano due squadre dall’andamento diametralmente opposto. Qualificata ai playoff di rincorsa con la fase ad orologio, la squadra del neo coach Baroni (già vincitrice dello scorso torneo per poi rinunciare alla B Interregionale) ha chiuso poi al terzo posto la seconda fase con la sconfitta al Vending all’ epilogo.

Basket serie C, conto alla rovescia per la finalissima: Baskers a Reggio Emilia per l'ennesima impresa