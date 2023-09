Basket serie C, dopo una buona partenza cambia tutto: i Baskérs cedono contro i varesini

Al termine di una gara assai combattuta e dopo un avvio che lasciava presagire ben altro epilogo, i Baskérs cedono di misura alla coriacea ed attrezzata formazione varesina. Priva di Bracci e Naldini, con Benedetti al rientro ma in campo appena 13’ per le noie alla schiena, la squadra di Tumidei subisce nella ripresa la rimonta del quintetto lombardo trascinato dalle iniziative della coppia Guidi - Negri.

Per i galletti certamente un bel banco di prova (ancora i fratelli Brighi in buona evidenza) mentre dalla panca il 17enne Ruscelli ha saputo infondere grande energia alle manovre artusiane. In settimana verrà ufficializzata la formula della post season con playoff per una sola promozione e ben sette retrocessioni mentre il gruppo tornerà ancora due volte in campo per altrettante amichevoli.

CHEMIFARMA FORLIMPOPOLI- US. MARNATESE 57-58 (20-12; 14-14; 9-16; 14-16)

Chemifarma: Benedetti, Brighi A. 14, Brighi L. 15, Dell’Omo 6, Farabegoli 4; Rossi 4, Lazzari 4, Ruscelli 5, Palazzi 2, Dellachiesa 3, Balistreri. All.: Tumidei

Marnatese: Arui 6, Augusto 3, Guidi 14, Preatoni 6, Negri 14; Pogliana 5, Lavelli 4, De Franco 5, Scaltritti 2, Zivkovic. All.: Donati

Arbitri: Neri ed Onofri

NOTE: punteggio azzerato ad ogni quarto