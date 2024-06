Basket serie C, finale playoff: gara senza ritorno, i Baskers cercano il colpaccio

L’incredibile stagione sportiva dei Baskérs Forlimpopoli giunge all’ennesima gara senza ritorno, dove l’unico obiettivo resta quello della vittoria per allungare allo spareggio di sabato la serie di finale con la forte Basket 2000. L'appuntamento è per mercoledì alle 21 al Pala Dimension Vending (via del Tulipano, 11, ingresso 5 euro). Tutto corre sul filo dell’energia fisica e mentale, aspetti non trascurabili quando si scende in campo ogni tre giorni. Anche forti del solito apporto di un pubblico encomiabile, i galletti tenteranno l’ennesima impresa per dare un senso logico ad una finale che non era nelle corde del miglior ottimista. Dirigono Saraceni e Guizzardi. L’eventuale gara 3 è in programma sabato al PalaBigi di Reggio Emilia (ore 20.15).