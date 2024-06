Basket serie C, finale playoff: i Baskers si perdono nel secondo tempo, a Reggio Emilia Gara 1

Sotto i riflettori del glorioso PalaBigi va in scena una gustosa e combattuta gara 1 di finale che, vista anche l’importante posta in palio, non tradisce le attese. Ne esce vittoriosa con merito una quadrata Basket 2000 capace di aggiustare nella ripresa i giri del motore (5 atleti in doppia cifra) e punire ripetutamente la disattenta retroguardia romagnola.

I Baskérs, seguiti nuovamente da un nutrito stuolo di tifosi, in avvio tengono fede alle aspettative e col solito gioco spumeggiante trascinati dai garretti esplosivi di Dell’Omo (7 dei primi 11) tengono testa ai padroni di casa ben disimpegnandosi su entrambi i lati del campo.

Con l’inerzia in mano, al rientro dagli spogliatoi gli ospiti smarriscono la bussola mentre Bmr costruisce un perentorio 13-0 con le triple a ripetizione di Caroli ed Amadio; sul -9 del 27’ (58-49) hanno un repentino sussulto e si riportano a contatto col 2+1 di Grassi. Un altro avvio di parziale shock riallarga pericolosamente la forbice (71-60 al 34’40”) ma ancora una volta i missili di Brighi jr. e Rossi riportano ad un solo possesso i galletti al 37’ (73-72).

Due episodi sfavorevoli (rimbalzo offensivo e persa) spostano definitivamente l’inerzia per l’1-0 reggiano, con gli artusiani in buona vena offensiva ma condannati dalle varie amnesie difensive. C’è tempo per leccarsi le ferite, mercoledì si gioca gara 2 per provare ad allungare la serie, chiamando sin da ora a raccolta i tifosi per sostenere i propri beniamini.