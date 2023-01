Basket serie C Gold, 2023 ancora senza vittorie: trasferta amara per i Baskers

I Baskérs rimandano ancora l’appuntamento con la vittoria nel nuovo anno e cedono le armi ad una Ferrara sempre quadrata ed in corsa fino alla fine per la promozione in Interregionale. Per l’occasione a poco vale in casa romagnola l’innesto in corsa del lungo Semprini, autore del terzo fallo già al 15’ e quindi in campo a lungo con problemi di falli realizzando il proprio bottino negli ultimi 15’ di gioco. Come spesso accaduto nel corso della stagione la squadra di Agnoletti gioca a sprazzi, fatturando nella ripresa soli 24 punti e palesando alcune amnesie difensive che alla resa dei conti risulteranno decisive.

In avvio, con Seravalli fresco papa’, Castaldi schiera al suo posto Tognon nello starting five e dopo un lampo rossonero gli estensi strappano sul 15-8 del 7’ con Agusto e Verrigni a menare le danze, prima che Rossi si alzi dal pino e con nove punti consecutivi regali ai suoi la parità del 10’. Grazie alla verve di Brighi e fluidità in attacco i Baskérs rimettono il naso avanti (28-34 al 19’) e sembrano mantenere il controllo delle operazioni fino al 25’ (ancora +6, 35-41 con 5 consecutivi di Semprini) quando i locali si risvegliano dal torpore e col tiro pesante si rimettono in carreggiata.

Forlimpopoli si squaglia sul più bello piantandosi paurosamente in attacco (appena 8 punti in 9’) mentre un po’ a sorpresa è il 2005 Romondia a scavare il divario decisivo (63-52 al 37’) con gli artusiani che provano a rientrare col pressing a tutto campo.

In un frangente estremamente delicato della stagione (una sola vittoria nelle ultime sette gare) occorre prontamente rialzare la testa, ritrovare lo spirito dei tempi migliori per l’impegno casalingo di sabato prossimo con Zola Predosa.