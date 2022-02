Basket serie C Gold, a due secondi dalla fine la provvidenziale tripla di Ricci: è vittoria Baskers

Pronto riscatto dei Baskérs in terra bolognese: ancora alle prese con un rocambolesco epilogo finale, il quintetto romagnolo dimentica in tutta fretta lo scivolone interno col fanalino di coda Montecchio ed al termine del consueto match vietato ai malati di cuore deve ringraziare questa volta l’intraprendenza ed attributi di Ricci che a due secondi e nove decimi dal gong infila la tripla che issa il galletto a quota 14 in classifica.

I padroni di casa, nonostante le assenze di coach Serio e sul campo di Musolesi e Govi, presentano i nuovi acquisti Dalpozzo e Khodadadzade fra gli esterni ed il totem Zeneli sotto le plance ma in avvio devono fare i conti con uno stratosferico Bracci già in doppia cifra con un gioco da tre punti per il 2-14 del 4’30”, prima che Castello si riporti in scia col tiro pesante ma soffra il gioco interno con Donati e Semprini (alla fine 4/4 dal campo e 6 rimbalzi).

Confermando percentuali da capogiro (73% da due al riposo lungo) ed una buona applicazione difensiva il quintetto artusiano si issa sul 26-43 del 18’ sfruttando la verve di Brighi, un ritorno di fiamma dello sgusciante Bracci ma grazie ad una bomba di Semprini. Dietro l’angolo si materializza in tutta fretta un copione assai diverso: alla ripresa Forlimpopoli litiga col ferro, subisce la veemente rimonta interna e referta il primo cesto solo all’8’30” grazie a due magate di Donati equivalenti ad ossigeno puro.

E quando tutto lascia presagire ad un finale in controllo (46-59 al 36’) sono ancora negli ultimi due giri di lancette (52-61) i tiri pesanti in serie di Costantini e DalPozzo a ridare nuova infa ai termali; Zeneli impatta a quota 61 con 43” sul tabellone, poi c’è un errore per parte fino all’epilogo citato con Ricci. La seguente preghiera post timeout di Dalpozzo è corta, così i biancorossi possono festeggiare la quinta vittoria stagionale su sette gare ivi disputate. Prossimo impegno casalingo previsto per sabato, quando alle ore 18 scenderà al PalaVending Lg Competition Castelnovo di coach Tumidei nell’ottavo turno di ritorno.